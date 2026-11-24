彰化縣議長謝典霖涉賄選、貪汙案遭羈押至今已六十八天，謝典霖競選總部昨引用日本、韓國及新加坡羈押制度，呼籲檢方盡速偵查終結，盼在投票日前釐清案情。謝典霖弟弟謝曜宇也表示，家屬已提抗告、聲請具保，希望司法盡速釐清案情。彰檢表示，羈押制度非職權範圍、不評論。

謝典霖競總發言人呂羿潔昨指出，日本羈押最長廿三天、南韓廿天、新加坡每次最長八天，相較之下，謝典霖已遭羈押六十七天。回顧九月十七日檢調約談，謝典霖移送地檢署偵訊後當庭遭逮捕，隨後羈押禁見，至今近七十天失去人身自由。

呂羿潔質疑，至今不清楚謝典霖究竟有何串證或干擾偵查的必要，必須長期羈押禁見。希望檢方盡可能在十一月廿八投票日前結案。

謝曜宇表示，哥哥和爸爸謝新隆不僅承受生理上的折磨，心理壓力也很大，兩人都瘦了一圈。父親已七十歲，身體狀況並不好，謝新隆交保後，與母親鄭汝芬每天都掛念謝典霖的羈押情況，家人心情始終懸著。他說，家屬已對延押提出抗告，持續聲請具保。

彰化地檢署表示，偵辦案件均遵循正當法律程序，至於民眾對羈押制度的意見，屬於立法層面的問題，並非彰化地檢署職權範圍。