選戰進入最後黃金周，台中市長選戰藍綠陣營分邀跨縣市首長陪跑，城市治理與政黨合作成攻防焦點。國民黨候選人江啟臣由民眾黨新竹市長高虹安陪同車掃，從山城大本營出發，力拚藍白支持者歸隊；民進黨何欣純則由屏東縣長周春米陪同，深入太平、大里本命區催票。

江啟臣前天才到太平、大里拜票，昨天隨即由高虹安與立委楊瓊瓔陪同，從石岡豐勢路出發，沿途行經神岡、潭子、大雅，晚間赴烏日參加市議員吳瓊華競總成立晚會。江先前與前民眾黨主席柯文哲合體直播，營造藍白合作氣勢，這次再邀高虹安站台，盼凝聚藍白支持力量。

高虹安表示，江啟臣是她在立法院的好同事，表現與能力有目共睹。她擔任不分區立委時，第一個服務處就設在台中，這次希望回報盧秀燕過去多次替她應援的人情，支持江接棒盧秀燕市政成果，帶領台中邁向旗艦城。

何欣純昨天由周春米陪同掃街，並送上霧峰農會產製的「初霧純米吟釀」，以「有純有米」祝福兩人雙雙勝選，笑說盼未來一起為酒代言；周春米則回贈屏東「鵝樂」吉祥物及金松辣椒醬，以台語「呵咾」之意替何加油。

周春米表示，何欣純歷經三屆議員、四屆立委，從政經驗豐富，過去也常向她學習。何欣純感謝周跨縣市相挺，希望透過城市治理交流，把好的市政經驗帶進大台中。

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