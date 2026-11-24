桃園市長選戰攻防激烈，國民黨張善政陣營昨披露，農水署桃管處直到二○二三年仍評估設光電埤塘，批民進黨對手黃世杰與黃父難辭其咎，黃反擊國民黨別再政治操作。針對行政院長卓榮泰稱龍科三期早在二○二二年就核定，張善政則嗆卓資訊錯誤，「公文在你桌上躺了兩個月了」，要求加速核定。

國民黨桃園市議員詹江村昨指出，黃世杰父親黃金德過去任職的農田水利會，為了「種光電」，已將水利溝灌溉渠道旁的樹木全部砍光，質疑光電板清洗是否會汙染農田？張善政競辦發言人莊鎧毓說，黃金德、黃世杰父子與觀音埤塘光電爭議脫不了關係，應向鄉親說明。

昨陪同張善政到蘆竹區車隊掃街的藍委牛煦庭也緊咬光電爭議，昨發文披露多張農水署桃管處二○二三年「桃園地區埤塘光電評估」簡報，內容盤點潛力埤塘，橫跨蘆竹、大園、觀音。他直言，民進黨推動埤塘光電的企圖根本沒停過，真正「擋下」埤塘光電的，當然是張善政市長。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（左）持續掃街拜票，昨邀民進黨立法院黨團總召蔡其昌（右）一起拉票。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰連日來持續車隊掃街，昨回應當年中央與地方配合推動的綠能政策，鄭文燦市長任內就已停止推動，後續也沒有重啟，根本不存在所謂「重啟埤塘光電」的問題。

黃世杰強調，相關事實早已多次說明，國民黨卻持續拿埤塘光電議題政治攻防，呼籲張善政應就埤塘光電政策提出具體事實與依據，別讓桃園珍貴的埤塘景觀與生態環境淪為選舉攻防工具。

農水署桃園管理處指出，二○二三年的埤塘光電評估報告是配合中央推動綠能政策，了解是否有埤塘適合設置光電板，後來因為環保團體、輿論對汙染有疑慮，就未再推動埤塘供電。

卓榮泰前晚為黃世杰站台時，指龍科三期早在二○二二年十一月獲行政院核定，批桃園「停滯三年」。張善政昨反批卓資訊嚴重錯誤，龍科三期今年九月才經國發會審查通過，目前核定公文已送行政院，直言「公文在你桌上已躺了兩個月了」，呼籲卓勿為選舉拖延核定。