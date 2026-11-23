基隆市長選舉唯一的一場公辦政見會今晚在中嘉寬頻吉隆有線電視舉行，基隆市長謝國樑與民進黨候選人在基隆捷運場站規畫及二階路線方案過招，謝國樑說，二階路線他主張「台鐵不退場、捷運進安樂」，向童子瑋喊話「一起推動麥金路路線」。童子瑋則說，基捷已討論十多年，交通建設不能只等待捷運完成，應提出短、中、長期規畫，往北北基串聯努力，逐步解決市民通勤需求。

台灣海洋大學河海工程學系榮譽講座教授簡連貴提問海港城市與交通建設規畫。謝國樑說，未來4年是捷運全面施工的關鍵期，從工程推進、跨縣市協調到地方財務分擔，都需要持續落實。

謝國樑表示，第二階段他堅持「捷運進安樂、台鐵不退場」，由八堵經麥金路、長庚醫院及安樂路進入市區，兼顧人口服務範圍與既有鐵路需求。不管有沒有要拆掉台鐵，在台鐵路廊再蓋一條捷運，沒有意義也沒有需要，希望童議長從善如流，一起推動麥金路路線。

針對外界指稱二階路線可能拆遷老大公廟及創價學會，謝國樑再次澄清，目前規畫路線並未經過這兩處地點，選線時已避開住宅密集區域，兩處也不會納入拆遷範圍。他說，捷運是為下一個世代奠定發展基礎，應以具體規劃與工程專業討論，讓市民清楚了解城市未來的交通方向。

謝國樑說明捷運五站規畫，五堵站就是基隆智慧科技園區；百福站未來會重塑跟改造整個百福公園；六堵未來將推動全面的工業區立體化；七堵希望有效把基隆港最主要的航運產業優勢繼續延伸；八堵未來會打造數千戶的居住環境跟最好的機廠，接駁讓公車先行。

童子瑋說，長期而言捷運是串聯北北基桃生活圈，帶動產業投資的重要基礎。未來將以五堵、六堵、七堵及八堵為核心，推動既有工業區轉型，引進國防科技、人工智慧及半導體等新興產業。八堵車站應定位為轉運中心，結合暖暖地區活化，開發社會住宅，吸引青年留在基隆生活。

童子瑋表示，交通規畫則須整合公車路網、停車空間及周邊開發需求，他將積極與中央政府及新北市政府合作，讓交通建設真正改善市民生活，同時帶動基隆產業升級。

童子瑋指出，短期將透過包車及客運業者合作，推動從基隆發車、快速直達台北的通勤服務，目前已在安樂區試辦，未來將逐步擴展至基隆七區。中期則推動國道拓寬、汐止分流等工程，爭取年底發包、五年內完成，改善基隆市民的通勤環境。