基隆市長公辦政見發表會兩名提問人，分別提出基捷建設和四年任期可完成的政見。候選人童子瑋表示，已提出短、中、長期規畫，逐步解決市民通勤需求。上任後首先將恢復公務體系的行政秩序與士氣，讓文官充分發揮專業。

公辦政見會今晚7時在中嘉寬頻吉隆有線電視舉辦，提問人國立台灣海洋大學榮譽講座教授簡連貴，詢問候選人興建基隆捷運，如何運用大眾運輸導向發展帶動周邊都市更新，而非只是高強度的土地開發，以及如何結合捷運帶動機隆河谷廊帶推動在地化海洋科技相關產業，增加就業機會。

童子瑋表示，基捷是串聯北北基桃生活圈、帶動產業投資的重要基礎。八堵車站應定位為轉運中心，並結合暖暖地區活化、沿線社會住宅開發，吸引青年留在基隆生活。

產業發展部分，未來將以五堵、六堵、七堵及八堵為核心，推動既有工業區轉型，引進國防科技、人工智慧及半導體等新興產業。

童子瑋指出，交通規畫必須整合公車路網、停車空間及周邊開發需求，未來將積極與中央政府及新北市政府合作，讓交通建設真正改善市民生活，同時帶動基隆產業升級。

第二名提問人基隆市記者公會理事長李宇屏，詢問候選人4年任期內可以完成哪些市政政見。童子瑋說，交通是第一項優先工作，對外將與台北市政府合作，透過尖峰時段包車、基隆發車等方式，解決通勤族上不了車的問題。對內提出公車四大改革，特別針對長年未調整的路線，重新規畫符合市民生活及醫療需求的公車服務。

童子瑋表示，第二項重要工作是醫療政策，將提升市中心急診及復健服務量能，分擔基隆長庚醫院的醫療負擔，讓長輩獲得更便利的醫療照顧，同時兼顧就醫交通需求、護理人員權益與醫療人力配置，確保醫療服務穩定運作。

童子瑋指出，他已提出七個行政區具體發展規畫，包括仁愛區結合市政大樓共構推動都市更新、信義區利用六合停車場空間，在保留停車功能的前提下增設風雨球場，以及中山區推動海洋生態館建設，帶動周邊旅宿及觀光產業發展。

童子瑋說，相關建設與預算都已進行規畫，包括基港雙心及威海營區等重大計畫，未來將積極與中央政府溝通合作。他表示，市民不能再等四年，卻看不到任何改變，未來將以具體施政成果，讓基隆市民真正感受到城市的進步。