民眾黨主席黃國昌今天說，近年來宜蘭成為獵地集團的首選之一，新潮流主導的炒地集團也是其中之一，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳過去投資亞別建設位於礁溪的建案，目前建案已經售出超過九成，推估銷售金額超過8億元，有責任交代到底靠著炒地賺了多少錢。

黃國昌今天在臉書以「拒絕新潮流炒地集團入主宜蘭」為題發文指出，好山好水的民主聖地宜蘭，近年來成為獵地集團的首選之一，其中新潮流主導的炒地集團也是其中之一。2023年涉入im.B吸金詐騙案的前立委陳歐珀及主嫌曾耀鋒，協助曾耀鋒隱匿犯罪所得獲緩刑恩典的陳振坤，這群人全都是宜蘭鳳凰兄弟會的成員。

黃國昌點名，長榮鳳凰酒店董事長陳正曜，宜蘭鳳凰兄弟會的成員之一，其家族總共掌握28家建設公司，過去出資辦理的「礁溪鄉休息度假區自辦市地重劃」案，早在2021年就曾經是曾耀鋒對外招攬吸金詐騙的標的。

黃國昌表示，陳正曜家族的28家建設公司當中，其中有3家由新潮流大老林錫耀胞弟林明賢擔任董事長或監察人，設址在宜蘭縣羅東鎮中正北路77號「鳳凰教育基金會」，正是由陳正曜擔任董事長，林明賢則擔任董事。

黃國昌指出，2022年宜蘭市前市長江聰淵參選宜蘭縣長，陳正曜除了捐贈政治獻金之外，其子陳建富擔任負責人的平鼎股份有限公司也有捐贈，陳正曜與新潮流的「好交情」溢於言表，此一新潮流主導的炒地集團四處獵地，新建案遍布整個宜蘭縣。

黃國昌說，2024年林國漳接受林明賢的邀請，投資250萬在林明賢擔任監察人的亞別建設位於礁溪的建案，「亞別建設的負責人，正是陳正曜的兒子陳建富」，地址也「正巧」就在宜蘭縣羅東鎮中正北路77號，顯示林國漳與陳正曜、林錫耀等人的關係十分密切。

黃國昌表示，關於投資亞別建設的描述，林國漳在財產申報的描述是「合資投資該公司2024新建案」，查詢亞別建設獲得的建築執照，應該就是位在礁溪的「鳳凰愛買-阡荀」建案。根據實價登錄資訊，建案已經售出超過九成，推估銷售金額超過8億元。林國漳的持股為12.5%，就是公司的大股東，因此有責任交代到底靠著炒地賺了多少錢。

黃國昌說，江聰淵廉能形象掃地後，民進黨新潮流重新布線，找到形象良好的「公益律師」林國漳出馬角逐宜蘭縣長，然而，林國漳與林錫耀、陳正曜等一眾炒地集團連結甚深，假使真的入主宜蘭縣政府，未來宜蘭美麗的土地會遭致如何的命運，令人不寒而慄。