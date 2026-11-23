民進黨台中市長候選人何欣純今晚和台南市長黃偉哲掃街，黃偉哲贈送「穩條」肉乾。國民黨台中市長候選人江啟臣出席黨籍市議員候選人吳瓊華競選總部成立，支持者高呼「凍蒜」。

選戰投票倒數，何欣純晚間與黃偉哲、黨籍市議員候選人江肇國、黃守達啟動車掃，車隊從西區出發。何欣純準備全糖的珍珠奶茶，黃偉哲則贈送台南孔廟「穩條」肉乾，2人分享各自的家鄉味。

何欣純表示，黃偉哲將台南的文化觀光推展得有聲有色，車掃時要向他請益城市治理、文化觀光及歷史文資活化再利用經驗。黃偉哲提到，他也有送給民進黨台北市長候選人沈伯洋穩條肉乾，沈伯洋掃街到一半就吃光了。

江啟臣晚間出席吳瓊華競選總部成立大會，江啟臣為吳瓊華授戰旗，並獲贈菜頭、彩帶與獎盃；台中市長盧秀燕隨後趕抵，與2人一起高舉「凍蒜」與「包粽」，象徵市政順利接棒。

江啟臣表示，吳瓊華雖屬同額競選，但鄉親切勿鬆懈，這場選舉是對她多年服務與問政的「信任投票」。談及市政願景，江啟臣表示將延續盧秀燕「幸福城市」基礎，呼籲市民出來投票，共創黃金10年。