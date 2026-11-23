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掛心民眾等車掃2小時！蔣萬安晚間抽空拜訪地方致意感謝
台北市長蔣萬安昨晚首場車隊掃街，因配合選罷法規定，車隊須於晚間10時前結束，導致部分區域未能掃完。蔣萬安今晚特別利用行程空檔，陸續前往正得里、康樂里、正義里、朱園里及中山里等地，親自向地方鄉親致意、表達感謝，並前往五福財神廟參香祈福。
一位民眾見到蔣萬安忍不住笑說「我昨天等了兩個小時耶！」蔣萬安笑回「所以我今天特別來！」互動相當親切。
蔣萬安也呼籲支持者，把握選前最後幾天，幫忙拉票、催票，並喊話鄉親11月28日周六，無論風雨都要出門投票。選戰進入最後倒數，儘管行程滿檔，蔣萬安仍把握空檔走進地方，希望親自向市民懇託，回應每一份熱情的支持與期待。
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