選戰進入倒數5天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天持續車隊掃街，下午先前進烏來、新店拜票，完成新北29個行政區首輪車掃。晚間蘇巧慧再度前往板橋，這也是她選前第三度到板橋車掃，沿途支持者熱情應援，不少民眾高喊「凍蒜」，展現選戰最後階段的陸戰氣勢。蘇巧慧表示，接下來將全力衝刺，呼籲市民28日出門投票，支持她與新北隊。

蘇巧慧今天清晨先與新北隊議員站路口拜票，下午轉往烏來、新店，由伍麗華及新北市議員陳乃瑜、新北市議員候選人陳韋任、布落・馬信陪同車掃。

蘇巧慧表示，新店、烏來擁有豐富山水資源及在地文化，未來將依照各區特色推動建設，新店包括打造綠環道、導入AI智慧交通系統，並推動安坑水岸運動公園暨綜合運動中心、智慧彈性公車及碧潭光影科技水岸公園；烏來則將推動泰雅民族博物館2.0，結合泰雅文化、山林及星空觀光，並協助溫泉旅宿產業解決長期法規問題。

蘇巧慧也提出原住民族人均預算加倍，希望從生活照顧、文化傳承到制度支持，提供族人更完整的保障。她表示，新北幅員廣大，各區都有不同需求，未來要讓地方特色真正轉化為發展優勢，推動區域均衡發展。

晚間蘇巧慧第三度前進板橋車掃，出發前集合地點板橋北極壇上帝公廟就聚集上百名支持者，不少人自備布條、手舉牌到場應援，還有人喊「我每次都來！」。車隊出發後，沿途民眾揮手、喊口號加油，甚至有跑者將「新北慧贏」手搖旗掛在身上，跟著車隊一路跑、一邊加油；還有支持者在十幾層樓高的住家打開窗戶，揮舞手電筒替蘇巧慧打氣，沿途應援相當熱鬧。

今天板橋車掃由立委張宏陸、新北市議員山田摩衣、黃淑君、戴瑋姍，以及新北市議員候選人陳俊諺、李昆穎陪同，延續板橋隊「五席全上」的選戰目標。蘇巧慧也藉由完成29區首輪車掃，展現選前最後階段持續深入地方、爭取支持的決心。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚再到板橋西區車隊掃街。記者葉信菉／攝影