選前最後一周，屏東縣國、民兩黨候選人都加緊腳步掃街拜票，縣長周春米今天下午在里港搭乘「鵝樂號」大車掃，晚上則到屏東市民族夜市掃街拜票；國民黨屏東縣長候選人蘇清泉除了車隊掃街，晚上到南州鄉開講，現場發放國旗飄帶。

周春米下午與民進黨里港鄉長候選人陳明達、屏東縣議員候選人徐國銘共同搭乘「鵝樂號」，展開里港車隊掃街，沿途受到鄉親熱情歡迎。周春米表示，里港是屏北地區的重要鄉鎮，縣府持續投入地方建設，完善生活環境，推動屏北均衡發展。

晚上周春米到屏東市民族夜市，與民進黨屏東市長候選人梁育慈，及屏東縣議員候選人李世斌、蔡侑庭逐攤掃街拜票，向攤商及用餐鄉親握手請託。周春米表示，屏東夜市是屏東人最熟悉的「灶咖」，縣府成功改善萬倉街鐵道下廊帶成為城市亮點，定期舉辦市集促進城市發展。

蘇清泉上午在屏東市、下午到新園鄉進行車隊掃街，晚上到南州鄉溪州代天府廟埕前舉辦開講，現場發送國旗飄帶。蘇清泉表示，這次美國期中選舉翻盤，政府做不好就輪替，所以屏東縣也要輪替，屏東的好的未來要靠大家。

屏東縣長周春米（中）今天下午在里港搭乘「鵝樂號」大車掃。圖／周春米團隊提供