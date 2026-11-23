新竹縣長選戰倒數5天，跨黨派竹北市民代表候選人組成的「還我乾淨新竹聯盟」今天召開記者會，要求新竹縣警察局刑警大隊及新竹地檢署在24小時內公布不雅影片鑑定結果。國民黨竹北市民代表候選人黃郁雯揭露最新進度，指爆料網站發文者聲稱「徐欣瑩助理完全無辜」。

無黨籍候選人張益豪、陳冠宇，國民黨候選人黃郁雯及民眾黨候選人李心然強調譴責散布他人私密影像，並強調司法應兼顧程序正義、比例原則及偵查不公開，質疑檢警未釐清影片真偽及爆料源頭，就搜索徐欣瑩競選團隊、帶走助理並扣押電腦，恐影響選舉公平。

黃郁雯指出，「台灣存檔」網站近日出現自稱爆料者的貼文，發文者聲稱自己並非遭檢警帶走的徐欣瑩助理，只是一般民眾，並質疑無辜者遭牽連。她認為，相關說法仍待查證，檢警應調查發文者身分及其說法，而非直接認定徐欣瑩團隊與網站內容有關。她呼籲檢警以科學證據釐清影片真偽，查明最初上傳、製作及散布者身分，避免無辜者名譽受損。

張益豪指出，11月9日網路出現涉及曾聖凱的不雅影像後，曾聖凱隨即報警提告，並稱影像為AI深度偽造，但事隔逾10天，司法機關仍未說明影片真偽，反而先搜索徐欣瑩競選團隊、扣押電腦及手機。

他並展示「台灣存檔」網站資料，指出爆料內容還涉及其他政治人物及媒體工作者，質疑檢警為何未優先追查網站架設者、發文者及IP來源，要求交代搜索必要性，避免外界質疑選擇性辦案。

陳冠宇表示，具有工程師背景的民眾黨竹北市民代表候選人劉文軒，曾以兩種方式檢測爭議影像，初步未發現明顯加工痕跡，部分第三方工具也顯示AI變造可能性較低。但他強調，目前仍無法完全確認影像真偽，應由具專業鑑識能力的司法機關說明。

李心然則質疑司法程序。她表示，過去柯文哲、高虹安等案件曾引發偵查資訊外流爭議，如今徐欣瑩團隊助理遭帶走偵訊，部分媒體卻迅速報導「坦承認罪」、「坦承偽造影片」，相關內容是否屬實，應由司法機關釐清。

聯盟最後要求檢警依法追查影像製作及散布源頭，並在兼顧偵查不公開與當事人隱私的前提下，儘速說明影片鑑定結果及偵辦程序。4人強調，選舉應回歸公平競爭，司法也應維持超然中立。

黃郁雯認為，這篇文章相關說法仍待查證，但檢警應調查發文者身分及其說法，而非直接認定徐欣瑩團隊與網站內容有關。圖／還我乾淨新竹聯盟提供

聯盟最後要求檢警依法追查影像製作及散布源頭，並在兼顧偵查不公開與當事人隱私的前提下，儘速說明影片鑑定結果及偵辦程序。圖／還我乾淨新竹聯盟提供