距離投票僅剩5天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚開直播暢聊，他表示，隨著投票日接近，許多人越來越焦慮、緊張，盼藉此陪伴大家、穩定心情，並預告27日市民之夜安排許多驚喜。

選戰進入倒數階段，沈伯洋近日受訪時表示，他跟幕僚說近日還想開直播和大家聊聊，並規劃今、明和26日晚間展開直播馬拉松。

沈伯洋今晚首度開播表示，明天起至26日將展開傳統的台北大車掃，明天上午先從中正萬華區開始，下午繼續前往大安文山區，會避開上、下班尖峰時段，同樣不開放跟車、燃放鞭炮，首重大家的安全，希望藉此和大家打招呼，用最大效益去接觸最多的人，同時提醒28日要去投票。

談到27日選前之夜規劃，沈伯洋說，自己取名為市民之夜，要以市民作為主角，地點選在信義區仁愛路4段、國父紀念館側，活動自晚間6時開始，將安排許多驚喜，請大家期待。

他表示，隨著投票日逐漸接近，時間一直滴答滴答在響，很多人可能會覺得焦慮和緊張，自己這幾晚會用直播方式陪伴大家，讓大家心情穩定。

沈伯洋隨後也回顧社群，他說，參選後不論是拍影片或是在各社群平台回覆問題，很多人質疑是否為本人所回，當場鄭重告訴大家，除了活動資訊外，其他都是自己本人回覆留言，現場也秀出團隊特地精選出的社群貼文留言。