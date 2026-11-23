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議員候選人控關切性侵假釋案？蘇巧慧：抹黑奧步又來了
有議員候選人指民進黨新北市長候選人蘇巧慧擔任立委期間，疑關心過涉及未成年女童強制猥褻案的空手道教練假釋案。蘇巧慧晚間發文表示，離投票日最後五天，抹黑奧步又來了！
蘇巧慧說，去年曾有民眾打電話到地方服務處陳情某假釋案，服務處助理為了回覆陳情民眾，打電話到矯正署了解案情，一得知是「性侵犯」，立即表達「知道了」。
蘇巧慧說，後續不要說她本人沒關心過，她的國會辦公室更沒有發文、沒有追蹤，到助理那關就結案。「就這樣，講完了。」
蘇巧慧說，現在幾個議員候選人為了選舉竟可以扭曲成她「關說」此案導致假釋？
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