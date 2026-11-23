基隆市長候選人童子瑋今在公辦電視政見發表會結論時說，歷經現任市長謝國樑四年執政，比起政治人物承諾會做什麼，或許更需要他不會做什麼，接著列舉謝有做，而他不會做的十二件事，最後承諾未來的市府會跟基隆人站在一起，「你的市長是童子瑋，不會再是謝國樑。」

童子瑋表示，產業發展真正的意義，是讓城市的人們有更好的工作、更好的收入，也有更多的機會，選擇自己想要的生活方式。首先，他要讓基隆的青年，有更好的就業機會，讓每一名勞工都有機會跟上產業轉型的腳步。

童子瑋認為，基隆的年輕人不應該只能在離開家鄉之後，才有機會找到適合自己的工作，所以他提出「青年就業好政計畫」，活化現在和平島的職業訓練基地，協助青年學習新的專業技能。推動基隆勞工大學，讓已經在職場工作的朋友，可以持續進修、轉換跑道，掌握新的產業機會。

童子瑋說，基隆有將近十萬名通勤族，每天花費大量時間往返雙北，明明就是住在基隆，卻要把一天當中最精華的時間，都留在了其他城市。所以他一直強調，基隆的交通路網必須重新規畫，提升公共運輸服務，都是基隆產業跟基隆人的需要。

童子瑋說，他要跟大家承諾，「童子瑋主政的基隆市政府」，會讓產業在基隆扎根，讓工作在基隆成長，讓人才在基隆發展。他也想跟市民說，歷經謝國樑這幾年的執政，比起政治人物承諾會做什麼，或許「你們」更需要的政治人物承諾不會做什麼。

童子瑋說，他要跟所有基隆市民承諾：

我不會拿7位數預算，採買用不到的白色沙發。 我不會花250萬元，在中元祭的時候舉辦超跑嘉年華。 我不會拿1200萬，聘請市民無感的城市代言人。 我不會編列1500萬，讓基隆市到處蓋滿荒謬的人工草皮。 我不會拿屬於孩子的教育基金，用3000萬去買一支自己想玩的球隊。 我不會在家長面臨兒虐案件的時候，讓家長求助無門、讓孩子失去依靠。 我不會再花5000萬元，去採購沒有人搭，連國民黨都不願意背書的雙層巴士。 我不會說要2年內全面汰換電動公車、卻因為忘了蓋充電站，讓自己的承諾跳票。 我不會還沒蓋好碼頭，就要編列1億3000萬去買用不到的鴨子船。 我不會亂下指令，隨意調動公務員，讓公務員大逃亡，罔顧公務員的專業與尊嚴。 我更不會說要給你一萬塊的染疫慰問金，然後欠你錢，一欠就是四個過年。 我不會說要發5萬台gogoro，說做不到不連任，但實際執行上朝令夕改、讓市民無所適從，最後只發一半的車，卻依然在競選連任。

童子瑋表示，他的最後一個承諾，就是未來的基隆市政府，會跟基隆人站在一起。我們都是基隆人，「你的市長是童子瑋，不會再是謝國樑。」