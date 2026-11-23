蘇清泉屏東南州開講、發國旗飄帶 爭取鄉親支持
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉為爭取支持，今天除車隊掃街外，晚間到南州鄉開講，現場發放國旗飄帶，凝聚地方共識。
為持續深入基層，蘇清泉今天上半天在屏東市、下午則到新園鄉進行車隊掃街拜票，晚間則到南州鄉溪州代天府廟埕前舉辦開講活動，與鄉親面對面互動，現場限量發送的國旗飄帶，吸引支持者拿取，熱鬧不已。
蘇清泉會中表示，針對普發現金新台幣2萬元提案，現在萬物齊漲時代，2萬元對家庭來說不無小補，而自己任立委也提出提升老農津貼等。
蘇清泉說，美國此次選舉翻盤，美國人民對於政府做得不好就輪替，所以屏東縣也要輪替，屏東的好未來要靠大家。
開講活動後，蘇清泉也與支持者握手、合影互動，展現深入地方、爭取民意支持的行動力。
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