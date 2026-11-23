關於立法院三讀通過普發現金2萬，行政院可能又不副署，國民黨呼籲行政院長卓榮泰應在選前表態。而國民黨新北市長候選人李四川今上午表示，政府若有稅收超徵，還稅於民是應該的，行政院應儘早表態。他更將矛頭指向行政院長卓榮泰，批評「不要給蘇家4000多萬這麼乾脆，給市民只有2萬塊就不副署」，呼籲卓榮泰站在市民生活的角度思考。

2026-11-23 18:49