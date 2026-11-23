國民黨主席鄭麗文今天傍晚到嘉義縣水上鄉，出席「救台大行動」造勢活動，為無黨籍候選人吳品叡站台，演說火力集中在檢調偵辦選舉案件。她批評檢調選前搜索新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部，帶走20多歲文宣人員、查扣電腦，質疑司法介入選舉。現場支持者從關切徐欣瑩絕食送醫的病況，逐漸轉為凝重，隨後響起掌聲與附和聲。

鄭麗文表示，她下午才到醫院探視絕食抗議的徐欣瑩，得知徐欣瑩心跳一度降至每分鐘40多下，住院後仍只有50多下，甚至持續絕食，讓她相當擔心。她驚訝詢問「妳都已經送醫院十幾個小時了，妳還在絕食喔？」徐欣瑩回答「主席，對啊，我還在絕食啊！」

鄭麗文說，徐欣瑩之所以絕食，是因不滿檢調在選舉最後階段搜索競選總部。她批評，檢調因涉及民進黨竹北市長候選人的不雅影片爭議，進入徐欣瑩競選總部，帶走一名20多歲的文宣人員，還查扣電腦，讓競選團隊難以正常製作文宣、進行選戰。

鄭麗文質疑，檢調認為不雅影片涉及變造，卻在證據仍有爭議的情況下大動作搜索，相關文宣人員遭偵訊後，外界又傳出認罪訊息，但當事人並未認罪。她批評，檢調辦案方式造成寒蟬效應，嚴重影響選舉。

她更質疑，隨著不雅影片相關人士出面爆料，案件可能涉及其他政治人物，檢調卻未優先追查相關人士，反而搜索縣長候選人的競選總部，捉走無辜小編，是否藉此轉移焦點？

隨著鄭麗文談及檢調搜索及偵辦過程，現場原本關切徐欣瑩身體狀況的支持者，轉而以掌聲及言語附和她的批評，助選氣氛逐漸升高。

鄭麗文接著提及彰化縣某鄉鎮市長候選人涉及的「生吐司」賄選爭議。她說，事件發生在一年多前，當事人當時擔任民意代表，代表會成員前往埔里旅遊，購買當地知名伴手禮生吐司，帶回辦公室與同事分享，竟在選前成為賄選偵辦案件。

「一包生吐司，這算什麼賄選？」鄭麗文質疑，單純分享伴手禮，為何一年多後在選舉期間遭到偵辦？她批評民進黨不拿政績與對手比較，反而以司法手段影響選情。

談到嘉義縣選情，鄭麗文表示，吳品叡雖然年輕，卻有韌性與服務熱忱，敢於挑戰艱困選區。她更以「魚很大尾，要給它翻面，沒翻面放太久會臭酸」比喻民進黨長期執政，呼籲選民透過選票表達立場，最後帶領現場支持者高喊吳品叡凍蒜。

國民黨主席鄭麗文今晚在嘉義縣水上鄉助選，批評檢調選前搜索新竹縣長候選人徐欣瑩競選總部，質疑司法介入選舉。記者李宗祐／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚到嘉義縣水上鄉助選，與候選人及現場支持者合影，眾人比出1號手勢及大拇指，展現造勢活動氣氛。記者李宗祐／攝影

國民黨主席鄭麗文（前排右二）與候選人吳品叡（前排右三）及支持者合影，現場民眾紛紛比讚、舉起手勢，為候選人加油。記者李宗祐／攝影