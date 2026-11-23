年底選戰倒數五天，台北市長蔣萬安太太石舫亘今晚到捷運松江南京站出口外人行道發放蔣萬安應援明信片，晚間七時開始發放，人龍已經從南京東路排到一江街，貪食蛇人龍再現，人潮蔓延好幾百公尺。

蔣萬安太太石舫亘人氣也不輸蔣萬安，現場支持者相當熱情，不僅自製手板蔣萬安凍蒜來合照，還有女性支持民眾也要給石舫亘加油抱抱，更有許多支持者看到石舫亘，直呼好漂亮！

不同蔣萬安的市長魅力，石舫亘更具親和力，今天還有媽媽帶著小孩一家四口來力挺，全家人往石舫亘身上貼愛心，一起比出五號手勢，還有許多民眾拿棒球、筆記本要給石舫亘簽名，市長太太當分身拜票，也累積不少粉絲。

石舫亘人氣不輸蔣萬安，現場支持者相當熱情，不僅自製手板蔣萬安凍蒜來合照，還有女性支持民眾也要給石舫亘加油抱抱。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安太太石舫亘今晚到捷運松江南京站出口外人行道發放蔣萬安應援明信片，貪食蛇人龍再現。記者林麗玉／攝影