台中市長選戰進入倒數，台中藍營5位立委今同步在臉書發文，從立法院同事的角度「檢視」民進黨台中市長候選人何欣純的表決紀錄，並列舉全民普發現金、長輩健保費補助、老農津貼、中火無煤及酒駕再犯致死刑責等5項議題，質疑她過去的提案與如今的競選政見，和實際投票時的選擇有落差。何欣純表示，遺憾對手陣營選擇負面的抹黑手法，將持續正向選舉。

黃健豪指出，何欣純承諾當選後在台中普發現金，但立法院就全國每人普發新台幣2萬元案三讀表決時，她並未投票。如今卻將普發現金列為市長政見，當初為何沒有參與表決？

楊瓊瓔也說，何欣純將補助長輩健保費列入政見，卻未參與三讀當天的3次相關表決。至於將老農津貼由每月8110元提高至1萬5千元的提案，民進黨團在表決時則集體未投票，何欣純過去是否曾在立法院積極為台中的長輩與農民爭取這些福利？

至於中火無煤時程，羅廷瑋指出，何欣純參選時喊出「煙囪一根一根拆」，但立法院表決2028年完成中火無煤的提案時，她卻投下反對票。

廖偉翔也舉酒駕修法為例，指出何欣純曾提案將死刑列為酒駕再犯致死案件的刑度選項，但立法院表決納入死刑的版本時，她卻投下反對票。廖偉翔將這項紀錄與中火無煤案並列，質疑何欣純先前提出的主張，與後來在院會的表決選擇並不一致。

顏寬恒說，從長輩健保費、老農津貼，到台中的空氣品質與用路安全，都是市民日常生活關心的議題。選市長「不能只看台上怎麼說，更要看關鍵時刻怎麼做」。

他們質疑，何欣純既然承諾要為台中爭取福利、改善空污，就應向市民說明當初未投票或投下反對票的理由，也應交代未來中央政策與地方需求有落差時，她會如何為台中爭取。

何欣純回應說，選戰剩下最後5天，很遺憾即使我們一再呼籲，對手陣營仍然繼續使用這種扭曲、誤導民眾的負面選舉方式。特別是有關老人健保補助的部分，她已經在公辦政見會上，當面請江副院長轉達同黨同志，不要再傳播不實消息了，但她的對手仍然在選戰的最後關頭，選擇負面的抹黑手法，而不是好好地跟市民說明政見。

她說，仍然會繼續堅持正向選舉，以正面的市政願景，爭取所有市民的支持「讓我們打一場正面、溫暖、有理想的選戰，謝謝大家」。