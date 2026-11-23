國民黨主席鄭麗文今天為嘉義縣無黨籍縣長候選人吳品叡站台，她說吳品叡雖身形纖瘦但做事極具魄力；民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘車掃拜票，推出「嘉義百村小旅行」觀光政見。

由黨外在野大聯盟發起的「救援台灣戰鬥團」，晚間在嘉義縣水上鄉舉辦「救台大行動」宣講造勢，包含鄭麗文、國民黨立委葉元之、林倩綺等人到場力挺吳品叡。

鄭麗文致詞說，8年前吳品叡剛參選朴子市長時，外界普遍因其年輕、身形纖瘦而不看好；但吳品叡憑藉著過人的堅強與韌性，不僅頂住壓力，更能不厭其煩地與民眾溝通、有溫度地傾聽基層心聲，獲得勝選。且做事極具魄力，以政績贏得連任與鄉親的普遍讚譽。

鄭麗文指出，吳品叡提出的政見超越藍、白、綠的黨派界線，成功凝聚嘉義「在野大聯盟」的力量。吳品叡重視環境保護承諾，強調當選後必定拆除水庫上不當設置的光電板，還給嘉義縣民安全、清潔的水源與土地。

鄭麗文也以「煎大魚需要翻面，否則會燒焦」為喻，向現場群眾喊話「民主需要輪替與制衡」，不能讓民進黨一直在嘉義執政。在4天後的投票日集中選票，全力支持吳品叡，共同寫下嘉義翻轉的新頁。

蔡易餘今天繼續全縣車隊掃街行程，上午在布袋鎮、下午在義竹鄉爭取選民支持。原訂中午舉行的「蔡易餘暨活力團隊呼籲返鄉投票記者會」，因車掃來不及而暫時取消。

蔡易餘上午在社群媒體上傳影片，介紹他「嘉義百村小旅行」政見，要挖掘嘉義縣18鄉鎮與各村落的獨特歷史底蘊，透過在地走讀、母語保存與創作者進駐，將地方故事轉化為嘉義專屬的文化品牌與觀光亮點。

他表示，從平埔族洪雅族的諸羅山與打貓、鄒族的達邦與特富野，到荷蘭人在布袋興建的菲立辛根堡、林爽文事件後乾隆皇帝賜名嘉義、王得祿受封太子太保而有太保地名，再到日治時期的糖廠與阿里山林業鐵路，嘉義擁有許多其他縣市找不到的故事。這些故事都是嘉義的「IP」，未來要加以整合，打造讓創作者與藝術家好好發揮的環境。