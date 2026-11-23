基隆市長選舉公辦政見會今晚在中嘉寬頻吉隆有線電視舉行，國民黨現任市長謝國樑、民進進黨候選人童子瑋、無黨候選人魏造文三人都到場，謝國樑政見申論時就火力全開，轟對手民進黨童子瑋海大論文涉抄襲，是操守與誠信問題，絕非一句「政治口水」就能帶過，市民如何放心把市政交給他。

謝國樑就童子瑋論文涉嫌抄襲爭議提出質疑，他引述翟本喬等人提出的比對內容，要求童子瑋針對文字重合、研究對象不一致及數據計算等疑點，逐一說明。

謝國樑表示，論文若有抄襲，涉及的就是誠信與操守，絕非一句「政治口水」就能帶過；交由專業認定，也不代表候選人可以免除對市民說明的責任。要爭取市民託付，就應先對自己的論文負責，正面接受誠信與操守的檢驗。

謝國樑以「謝國樑十二建設」展現施政執行力，並提出智慧科技園區、AI產業園區及八斗子海洋觀光三大產業發展方向，爭取市民支持再拚四年。

「市政建設不能只做表面功夫！」謝國樑表示，四年前接下市民託付，就從市民每天踏出家門的第一步開始改變。透過行人友善、綠底行穿線及校園通學步道改善，基隆在交通部115年1至8月統計中，全般、機車及行人三項道安指標均居本島第一，整體交通死亡降幅也位居本島之冠。每一項數字的進步，都代表更多長輩與孩子能夠平安回家。

從行走安全到育兒支持，市政成果已逐步走進市民生活。騎樓整平及順平累計超過2萬平方公尺，改善總量超過過去二十年的總和；七區室內兒童樂園截至今年10月底，累計服務將近83萬人次，並搭配定點臨托與夜托，減輕家庭育兒負擔。市立總圖書館、美術館及田徑場也陸續完成啟用，污水下水道接管率提升至50%，讓地上與地下建設同步向前。

「捷運開工了，更重要的是把產業與工作機會帶進基隆。」面對大量市民每天往返雙北通勤，謝國樑提出三大產業方向。首先，推動五堵「基隆智慧科技園區」與河谷廊帶轉型，結合基隆捷運北五堵站，將既有倉儲物流空間逐步轉型為科技研發與辦公聚落，透過空橋串聯街廓與產業大樓，把南港、汐止的產業能量延伸進基隆，增加在地就業機會。

其次，全力爭取AI產業園區與算力中心落腳基隆。謝國樑主張活化台肥基隆一廠舊址，運用鄰近大台北生活圈及電力設施的區位條件，引進數位科技與高附加價值產業。他重申，堅決反對在市區設置土資場，基隆需要的是能帶動產業升級、創造優質工作的AI園區，不能讓城市發展空間成為棄土去處。

第三，推動八斗子海洋觀光與特色產業升級，透過遊艇促參案、碧砂漁港複合式商業開發，結合潮境公園與海科館資源，並串聯市中心東岸商圈，發展遊艇、旅宿、海洋教育與特色餐飲。讓遊客願意停留、消費，才能把港灣優勢轉化為店家生意與市民的工作機會。