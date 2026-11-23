基隆市長候選人童子瑋今在公辦電視政見發表會首輪申論，聚焦基隆長期產業與經濟發展。童說，未來要透過工業區更新、科技產業轉型、基港雙心、觀光經濟及招商治理，讓基隆成為一座真正「有產業、有投資、有工作機會」的城市。

童子瑋表示，基隆的大武崙、六堵工業區經過數十年發展，已經累積非常重要的製造業基礎，這些企業也是基隆經濟發展不可或缺的力量。未來將推動工業區立體化，結合都市計畫、建築管理及產業輔導，協助企業透過廠房更新、原址重建與土地循環利用，提升工業區土地使用效率，讓企業有更好的條件擴充設備、增加產線、持續發展。

童子瑋指出，工業區更新也會採取分階段方式推進，可以研議讓部分企業先行遷移，完成原址改建後再回遷，降低對企業正常生產的影響。童子瑋主政的市府，會幫助原本就在基隆打拚的企業，有更好的條件繼續發展，讓既有產業在原有基礎上持續升級。

童子瑋也提到要協助基隆接軌AI科技，發展新興產業。人工智慧、半導體、伺服器到國防產業，都正在帶來新的市場需求，基隆可以運用既有的製造技術，讓在地企業進入新的科技供應鏈，包括精密加工、機械設備、電子零組件及相關技術服務，都可以成為產業升級的重要方向。

除了協助傳統產業轉型，童子瑋說，他也會積極評估AI算力中心、軟體研發及人工智慧應用產業的發展機會，優先盤點北五堵、八堵等具有電力設施與產業發展潛力的區域，找到真正適合產業進駐的地點，幫助既有的產業鏈，在新時代裡找到一席之地。

童子瑋表示，基港雙心政見要讓基隆港成為帶動城市經濟的重要引擎，基隆最大的特色，就是擁有一座與城市緊密相連的國際商港，未來將透過「市港同心」，重新規劃基隆港發展，讓港口旅運、商業投資、產業與城市生活更緊密連結。

童子瑋也提出台肥一廠未來朝「西岸後勤維修基地」規劃，結合港務需求與相關技術產業，為中山區創造更多實際就業機會，讓港口成為產業發展、商業投資，以及城市繁榮的起點，讓基隆港的優勢直接帶動地方產業與就業。

童子瑋表示，第四個方向是發展觀光經濟，讓基隆成為「值得停留、值得過夜」的城市。基隆有山、有海、有四百年的歷史，也有豐富的小吃文化，未來將發展夜間經濟，評估古蹟夜間開放，推動港邊酒吧、音樂展演與崁仔頂深夜導覽，進一步鼓勵青年旅館、特色住宿及精品飯店投資。

童子瑋也提出成立「基隆影視戰略中心」，利用正濱漁港歷史空間，結合影視拍攝與文化創意，讓基隆的城市景觀成為文化產業發展的重要資源。從港區到老城區、從觀光景點到傳統市場，都可以透過影視、展演與文化內容轉化為新的商業機會。

童子瑋表示，最重要的改革市政府招商制度，讓產業政策真正落實。他已經邀請前經濟部長王美花擔任產經總顧問，雙方也共同走訪基隆工業區，與企業面對面交流。透過第一線訪談，他看見許多企業都有發展意願，也需要更適合的土地、產業資訊及政府行政協助。

童子瑋說，未來將建立更有效率的招商服務機制，主動盤點產業用地、協助企業處理投資程序，並把中央產業輔導資源真正帶進基隆，讓市政府成為企業投資與產業發展最重要的合作夥伴。

童子瑋最後表示，基隆值得更好的規劃與對待，未來將整合城市優勢，透過工業區更新、科技產業轉型、基港雙心開發、觀光經濟升級，以及更有效率的招商治理，為基隆打下長期發展的產業基礎。讓更多企業願意投資基隆，讓更多產業能夠在基隆成長，也會讓更多工作機會，真正留給每一位基隆人。