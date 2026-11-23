桃園埤塘光電爭議持續延燒，國民黨立委牛煦庭今天再質疑，農田水利會改制後仍未放棄埤塘光電，2023年簡報還曾評估蘆竹、大園、觀音等地設置可能性，真正擋下計畫的是張善政市府。農水署桃園管理處回應，當時僅配合中央綠能政策評估，後因環團及輿論對汙染有疑慮未再推動，2020年10月改制後未新設埤塘光電板。

民進黨桃園市長候選人黃世杰陣營表示，相關問題都已經回答過了，不再個別回覆。

牛煦庭表示，他上周提出桃園埤塘光電議題後引發討論，但對手陣營回應疲軟，試圖聲稱他們反對埤塘光電，甚至宣稱是桃園市前市長鄭文燦擋下。事實上，鄭文燦市府當年的宣示，是在地方抗爭及議會強力反對下的決定，內容也僅是2018年後「暫緩」，並非取消，因此現在仍可看到數口埤塘設置光電板。

牛煦庭質疑，這些光電板正是當時政策留下的結果，黃世杰當年是否真的反對，又是否曾出手阻擋，應該向外界說清楚。他指出，農田水利會改制後，埤塘光電並未就此消失，市府經發局曾收到相關資料，其中2023年簡報直接列有「桃園地區埤塘光電評估」，評估範圍更橫跨蘆竹、大園及觀音。

牛煦庭表示，從相關資料可以看出，當時仍有評估埤塘設置光電的規畫，但張善政市府態度明確，表達不會配合，因此他認為真正擋下埤塘光電的是張善政；民進黨現在為了選舉聲稱反對，但實際上推動埤塘光電的企圖並未完全停止。

牛煦庭也進一步將矛頭指向黃世杰，質疑黃與農田水利系統關係密切，若未來由黃世杰當選桃園市長，桃園埤塘地景是否可能再度面臨光電開發？值得市民檢視。而行政院長卓榮泰日前針對翡翠水庫光電爭議表示不會設置光電板，但從桃園埤塘光電過往發展來看，「各位還要相信這些人說的話嗎？」