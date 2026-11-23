新竹市長高虹安下午到台南陪同國民黨台南市長候選人謝龍介掃街。高虹安表示，大家都非常關心烏山頭水庫光電板拆除議題，一路上遇到許多台南鄉親表達對謝龍介的支持，期待他當選後實現承諾，守護市民飲用水安全，因此今天特別前來應援。選戰進入最後階段，她也懇託鄉親強力催票、團結選票，讓謝龍介高票當選。

謝龍介再次向市民宣誓，上任後立即啟動協商，尋找替代用地，依法推動烏山頭水庫光電設施移置，並公開進度、接受市民檢驗。他說，「上任一年內依法拆除烏山頭水庫光電板，做不到就辭職謝罪。守護市民用水安全，不能讓鄉親等到2032年。」

高虹安也肯定謝龍介在公辦政見會上全程不看稿，展現對市政議題的熟悉，以及對台南未來發展的清楚願景，盼鄉親用選票支持，讓承諾化為具體行動。

市議員候選人林燕祝、周宏昌、李秉倫、郭如芳、江明宗、陳進男及民眾黨台南市黨部主委顏耀星下午也陪同掃街，沿途民眾熱情招呼、要求合照，祝福謝龍介高票當選。