選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋的「洋流」上山下海，不僅有小水滴在淡水河上撒冥紙，還有支持者想把玉山國旗換成洋流旗，各種亂象層出不窮。台北市長蔣萬安今天車掃，跟車的支持者發生擦撞事故，竟被網軍亂帶風向，隨即被事實打臉。兩軍激戰「不怕神對手，最怕豬隊友」，小水滴再失控，洋流恐成大亂流。

沈伯洋雖標榜洋流不打負面選戰，卻是「口嫌體正直」，撒冥紙、黑旗哥、敞篷姐、玉山洋流旗等行為藝術，著實令人嘆為觀止，沈伯洋究竟要爭取台北市長，還是洋流教主？民進黨立委林淑芬更直白，她日前在新北市長候選人蘇巧慧造勢場合更大罵對手「臭俗辣」，甚至脫口「大罷免大成功」，讓多數選民驚醒，政治新文化恐是選舉話術，所謂溫暖、理性也只是政治包裝，原來民進黨至今還在搞大罷免。從候選人到支持者，綠營愈來愈藏不住狐狸尾巴。

有山友今天在Threads分享照片指出，昨天下午四時左右，洋流支持者試圖把排雲山莊懸掛的中華民國國旗換成「洋流旗」，所幸遭到莊主制止，才沒有讓這種荒唐行為得逞。

玉山是台灣人心中的「護國神山」，在眾多山友心中有不可撼動的神聖地位，國旗在台灣之巔更有無比的象徵意義。無數山友攀登玉山，也對山頂的國旗有共同情感，當然不許特定競選活動染指聖山。對比沈伯洋之前暢談的「大台北天際線」，如果台北天際線都是飛舞的洋流旗，畫面恐怕令人難以接受。如果連玉山都要插上競選旗幟，難道台灣的公共空間，都得成為洋流的宣傳舞台？

支持者的行為固然不能代表候選人，但見微知著、物以類聚，洋流脫序或失控的集體行為，或許反映出這群人的共同價值觀：只要支持沈伯洋就可以為所欲為、四處出征，只要高喊「抗中保台」就可以抹黑抹紅所有對手，以為手握「水滴寶劍」就可以「周處除三害」，殊不知自己可能才是欺壓鄉民的禍害。

沈伯洋自詡溫暖，支持者卻頻頻網路霸凌不同意見者。蔣萬安今天車掃發生擦撞事故，車隊停下關心並協助處理，卻被網軍在社群刻意渲染成「孕婦車禍」、「蔣沒協調」。國民黨立委徐巧芯隨即澄清，傷者並非孕婦，蔣團隊第一時間就已協調救護，讓綠營說法迅速翻車。選戰攻防固然激烈，但連意外都能加工成政治故事，甚至扭曲傷者身分與現場情況，政治操作的底線究竟在哪裡？

沈伯洋今天表示，原本掛國旗的地方放國旗比較好，若喜歡洋流旗幟，披在身上或在活動時舉起來較為妥適。不過，種種亂象不禁令人憂心，小水滴扯不掉玉山國旗，但沈伯洋若當選，台北市政府的國旗是否會改掛洋流旗？