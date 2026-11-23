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金山萬里車掃勾起漁村童年 李四川憶父親出海：乘風破浪守護新北
國民黨新北市長候選人李四川今下午前往金山、萬里展開「海納百川」車隊掃街，車隊行經海岸及漁港時，也勾起他在屏東小琉球漁村成長的記憶。李四川表示，父親過去為了一家生計，總是冒著風浪出海討生活，未來自己也會用相同心情守護新北，「新北市是我們共同的家園，我一定會乘風破浪、突破種種困難，永遠守護新北這個家。」
李四川今天車掃行經金山、萬里，沿途有店家、遊客及民眾揮手致意，也有人走出店外迎接車隊。進入萬里後，也有民眾比出愛心、送上飛吻，萬里區漁會人員走出來揮手歡迎，「汪汪地瓜園」老闆則送上地瓜表達祝福。
李四川表示，自己從小在漁村長大，父親常告訴他「做人要老實，做事要認真」，這句話一路成為自己40多年公務生涯的原則。他舉例，過去曾帶領團隊改善台北縣、新北市69處易淹水地區，認為推動建設不能只看工程規模，更要從民眾日常生活需求出發。
針對金山、萬里聯外交通，李四川表示，未來將研議重啟萬雙隧道規畫，若能順利推動，可望由萬里直通台北市外雙溪，改善北海岸聯外交通瓶頸。
李四川也指出，北海岸幅員廣闊，各地需求不同，未來將提高地方公所自主預算，讓第一線里長及區公所有較穩定財源，依照地方需求推動建設；同時持續行銷在地農漁特產，開拓更多商機。
觀光方面，李四川表示，金山、萬里擁有豐富海岸景觀，先前提出「青春山海線2.0」，希望透過周遊券整合大眾運輸、景點、住宿、美食及消費優惠，串聯新北各地特色景點，增加旅遊商機，也吸引更多年輕人留在家鄉工作。
今天車掃由立委廖先翔、新北市議員白珮茹及議員候選人何元楷、陳語倢陪同。李四川也前往金山威靈宮、金山承天宮、昭應侯廟及萬里下寮聖安宮參拜祈福。
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