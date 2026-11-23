民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜確定拍板將在北市議會前仁愛路舉辦，僅管下午陸續有消息傳出，但競辦未證實，直到晚間競選總幹事吳思瑤先在臉書宣布，競辦也在晚間6時54分才證實。

吳思瑤在臉書表示，今天下午1430舉辦選前之夜籌備會議，沈伯洋才在吃午餐，有點小心疼，並透露克服萬難，終於敲定選前之夜的場地了，就在仁愛路大道、國父紀念館側，距離市政府只有幾步之遙，喊話支持者，「最後一哩路，大家陪著伯洋一起走，好嗎。」

沈伯洋競選辦公室表示，「你的市長沈伯洋 - 市民之夜」將於11月27日晚間六時，於台北市仁愛路四段（逸仙路口至光復路口、國父紀念館側）舉行。