國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩抗議司法介選，在新竹地檢署外絕食靜坐進入第4天，今日凌晨身體狀況突然不適，出現頭暈、虛弱、手腳冰冷等症狀，心跳一度驟降到每分鐘49下，讓在場支持者相當擔憂，隨後送醫，目前人仍於醫院休養。國民黨主席鄭麗文今天下午前往探望，她表示，徐欣瑩仍在絕食中，即使進了醫院，徐堅持只吊點滴，不願進食，看她意志如此堅定，實在非常心疼。

鄭麗文在臉書上指出，探視時發現徐欣瑩仍在絕食，心跳只有每分鐘50下左右，醫師也表示持續絕食已影響生理運作。她當面勸徐欣瑩配合醫囑完成檢查，經醫師同意後再出院，也希望她停止絕食，但直到她離開醫院，徐欣瑩仍未進食。

鄭麗文指出，徐欣瑩平時有跑步運動，身體狀況不錯，但絕食3天後，已出現脫水、頭暈、胸悶等症狀，原以為是絕食及天氣變化造成，直到竹縣議員參選人杜文中聯繫醫療團隊，現場醫護人員發現她心跳降至每分鐘40多下，才將她強制送醫，即使住院後，徐欣瑩仍堅持只吊點滴、不願進食，「看她意志如此堅定，我實在非常心疼。」

鄭麗文除了感謝醫師及護理師的悉心照護，也提醒徐欣瑩，「這場選戰，還有最後一哩路需要靠她完成，她必須為了新竹的未來而好好保重身體。」

鄭麗文並感謝黨部主委、縣長楊文科與競選團隊仍馬不停蹄四處奔走，輔選工作一刻不停，向他們致上最大的謝意，她也說，在新竹地檢署前靜坐抗議的群眾，隨時可能有遭警察驅離的風險，希望他們能停止靜坐，化悲憤為力量，到全縣幫徐欣瑩多多拉票。

鄭麗文強調，對案情真相的要求不會妥協，將以「打斷筋骨顛倒勇、愈挫愈勇」的精神繼續奮戰，也希望徐欣瑩及支持者都能為新竹縣的未來保重身體。