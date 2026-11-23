台北市長蔣萬安成立「台灣好水聯盟」，邀集全台縣市首長及候選人簽署「好水公約」。國民黨花蓮縣長候選人游淑貞今天響應連署，表態反對在民生及農業灌溉水域架設水面型光電設施，強調將守護花蓮優質水源與自然環境，確保鄉親用水無虞。

水庫設置光電板議題持續發酵，逐漸成為選戰攻防焦點。蔣萬安21日發起「台灣好水聯盟」，邀請各縣市首長及縣市長參選人加入，並提出兩大訴求，包括供應民生、農業灌溉及備援用水的水庫，應全面禁止設置水面型光電設施，以及立即移除已設置於民生與灌溉水庫的光電板，將民眾用水安全列為首要考量。

游淑貞表示，水資源攸關生命，也是農業生產、民眾健康及地方長遠發展的根本。推動能源轉型不應以破壞水源安全及犧牲環境為交換條件。花蓮坐擁中央山脈、海岸山脈及花東縱谷，優良的自然條件不僅維繫多樣生態，也是農業、觀光產業及居民生活的重要依靠。

針對水庫、埤塘設置太陽能光電板所衍生的疑慮，游淑貞指出，外界關注設施能否承受極端氣候、設備受損後如何清除，以及光電材料管理與水質檢驗等問題，主管機關應提出具體科學資料及周延的風險評估，確保飲用水與農田灌溉不受影響。

游淑貞強調，她認同聯盟提出的兩大訴求，因此簽署公約，並公開表達反對可能造成水源污染的光電設施。她並非反對綠能發展，而是認為能源政策應同時考量生態維護、土地使用及在地居民權益。

她說，花蓮曾多次遭遇地震、颱風及重大天然災害，更能體會環境承受力與防災韌性的重要，期盼透過跨縣市合作及完善制度，建立資訊透明、水質定期監測、環境風險控管及災害應變措施，讓能源轉型與水資源保護取得平衡。