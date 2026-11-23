嘉義市長候選人王美惠下午展開車隊掃街，立法委員吳沛憶特地南下到嘉義助陣，並帶來沈伯洋競選團隊的「洋流戰袍」送給王美惠，為她在選戰最後幾天加油打氣，兩人隨後一起車掃，車隊所到之處，都有支持者熱情相挺。

吳沛憶說，王美惠是立法院的大姐姐，平時很照顧她，也始終關心嘉義的地方文化，觀光及文創產業，王美惠一直希望讓更多人認識這座城市。她說，王美惠實在太勤勞了，但是，到了選戰最後幾天，還是要拜託大家幫忙催票。她也呼籲在外地讀書、工作的年輕朋友，「28日回嘉投票，支持最在意年輕人聲音的王美惠」。

王美惠表示，吳沛憶是她在立法院並肩打拚的好戰友，也擔任沈伯洋競選團隊的執行總幹事，選前行程緊湊，仍特地到嘉義陪她車掃。這件「洋流戰袍」和吳沛憶親自到場的鼓勵，都讓她感到格外溫暖。明天下午3時，高雄市長陳其邁與立法委員黃捷將接棒助陣，陪同王美惠從公明路競選總部出發車掃。

嘉義市長候選人王美惠下午展開車隊掃街，立法委員吳沛憶特地南下到嘉義助陣，並帶來沈伯洋競選團隊的「洋流戰袍」送給王美惠，為她在選戰最後幾天加油打氣，兩人隨後一起車掃。圖／王美惠競總提供

嘉義市長候選人王美惠下午展開車隊掃街，立法委員吳沛憶特地南下到嘉義助陣，並帶來沈伯洋競選團隊的「洋流戰袍」送給王美惠，為她在選戰最後幾天加油打氣，兩人隨後一起車掃。圖／王美惠競總提供