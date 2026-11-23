民進黨台北市長候選人沈伯洋選前之夜確定選在市府前，台北市議會前方的仁愛路上舉辦，競選團隊也預估人潮將蔓延至國父紀念館，並自11月25日上午9點30分起展開舞台架設與交通管制。競選團隊成員也預告，將打破傳統造勢，有意想不到的人及造型。

僅管選前之夜地點已經被媒體、警局揭露，不過沈伯洋團隊對於此事，至截稿前仍三緘其口，在媒體群組不少媒體追問，從下午至此刻均強調仍在討論中，不願正面證實消息，不過事實上團隊媒宣組召集人周軒下午上電視政論節目，卻已將大致細節，公諸於眾。

周軒在節目中透露，選前之夜選擇的點跟蔣萬安團隊14日舉辦「安心大遊行」最後集結地點相同，仁愛路靠市府一段路將會封路，人將會坐在仁愛路上，當天也預計會有很多人到場，包含國父紀念館也會搭設大螢幕，讓支持者可以看到舞台上即時狀況，更透露將與傳統選前之夜不太一樣，將有意想不到的人現身致詞，沈也會以意想不到造型登場。

周軒強調，原先團隊是規畫想要租借市民廣場，無奈每次都有「不知道哪來的手」跟團隊比手速，因此沒搶到，但這個地點應該是會比競選總部北平東路前來的寬敞，也更加讓大家有參與的那種感覺。