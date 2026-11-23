關於立法院三讀通過普發現金2萬，行政院可能又不副署，國民黨呼籲行政院長卓榮泰應在選前表態。而國民黨新北市長候選人李四川今上午表示，政府若有稅收超徵，還稅於民是應該的，行政院應儘早表態。他更將矛頭指向行政院長卓榮泰，批評「不要給蘇家4000多萬這麼乾脆，給市民只有2萬塊就不副署」，呼籲卓榮泰站在市民生活的角度思考。

李四川今天上午從新北市汐止福興宮出發展開車隊掃街，行前接受媒體聯訪。媒體詢問，普發現金2萬元可能面臨行政院不副署，國民黨呼籲卓榮泰在選前表態，是否認為這項政策將影響選舉結果？

李四川表示，對於政府及市民而言，假設有稅收超徵，將稅收還給人民，行政院當然應該儘早表態。他也點名卓榮泰，批評「不要給蘇家4000多萬這麼乾脆，給市民只有2萬塊就不副署」，希望行政院能站在市民生活的角度思考。

新北市長侯友宜則說，相信立法院會協調行政院，做出一個好的結果。