國民黨高雄市長候選人柯志恩找來新竹市長高虹安助選，兩人合體三民區四位議員候選人在大街小巷掃街拜票，沿途受到市民揮手熱情迎接。高虹安透露，柯志恩是她崇拜的政壇前輩，新竹鄉親得知她要來高雄站台，特別請託她幫忙帶柯志恩簽名的應援小物回去；柯志恩深耕高雄四年，口條及學經歷背景都是高雄市民最好的選擇。

柯志恩今晚安排三民區車掃行程，國民黨提名的議員候選人黃香菽、黃柏霖及童燕珍陪同拜票，另邀請新竹市長高虹安及台灣民眾黨議員候選人林于凱參與，展現「藍白合」全力拚三民區四席議員全上的氣勢。

高虹安表示，柯志恩早她一屆當立委，一直是她非常崇拜的政壇前輩，柯志恩的質詢精彩又犀利，政見會之後，很多年輕朋友都說，柯志恩是教授級又帶有女性溫暖的候選人。

高虹安說，她發現高雄的鄉親很熱情，滿山滿谷都是支持者，其實新竹鄉親知道她要來幫柯志恩站台，也特別拜託她要帶柯志恩簽名的應援小物回去，所以等一下要請柯再偷偷簽名一下。

柯志恩說，非常謝謝高虹安來高雄幫忙加持，她一路上受到非常多市民鼓勵，也對於周六選舉更加具有信心，呼籲大家11月28號一定要出來投票。