立委羅智強今天抵雲林陪同國民黨縣長候選人張嘉郡到褒忠鄉車掃拜票，受到民眾熱情歡迎，加油打氣聲不斷，沿途也有人燃放鞭炮，展現人氣。張嘉郡說，褒忠近年在教育醫療、防洪治水、社會福利及文化保存都有具體成果，未來將延續既有基礎，持續推動地方建設，為褒忠開創更美好未來。

張嘉郡說，和羅智強過去常有合作經驗，前年也曾攜手在雲林舉辦青年營隊，鼓勵青年多參與公共事務。感謝這次專程來為她加油打氣，讓她感受到好戰友之間的情誼與鼓勵，她會帶著這份支持，繼續努力爭取勝利，造福雲林。

張嘉郡指出，近年來褒忠鄉推行全國首創的衛星式偏鄉學校巡迴醫療服務，並於潮厝國小設置牙科診療據點，改善國中小的運動場及活動中心，配置智慧黑板與平板電腦，提升教育品質，且投入數億元改善馬公厝大排等治水防汛；設置9處長青食堂及銀髮健身俱樂部，提供長者更完善的照顧。此外，馬鳴山鎮安宮五年千歲大科登錄為國家重要民俗，成立全國首座國家重要民俗文化中心，透過吃飯擔及花鼓節，延續褒忠珍貴傳統文化。

張嘉郡表示，未來將持續推動有才寮排水上游治理工程，整修龍岩派出所辦公廳舍，並將加速褒忠產業園區設立，為地方創造更多就業機會，擴大老人食堂據點，提供長者接送及社區照顧服務，讓褒忠在產業發展、生活安全與高齡照顧都能持續進步。

羅智強肯定張嘉郡在立法院問政認真，長期關心地方發展，為農民爭取權益更是不遺餘力，不僅熟悉地方需求，也具備國際視野，對雲林未來有完整的擘劃，雲林近年的進步大家都看在眼裡，深信她有能力接下張麗善縣長打下的良好基礎，帶領雲林持續進步，呼籲雲林鄉親全力支持張嘉郡，讓優秀人才接棒，為雲林開創更美好未來。

身為蔣萬安競選總幹事的羅智強，人在雲林也不忘為蔣拉票，籲請雲林旅外鄉親，支持張嘉郡，也支持蔣萬安。

雲林縣長候選人張嘉郡今天下午在立委羅智強陪同下，在褒忠鄉馬嗚山鎮安宮參拜後，展開車掃拜票。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長候選人張嘉郡今天下午在立委羅智強陪同下，從褒忠鄉馬嗚山鎮安宮出發，展開車掃拜票。記者蔡維斌／攝影