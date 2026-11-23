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謝國樑攜手周榆修車掃：號召支持者團結拉票 讓基隆各項建設持續向前
基隆市長謝國樑今由民眾黨秘書長周榆修陪同車隊掃街，沿途向市民問候、爭取支持，用實際行動展現藍白攜手合作的決心。謝國樑呼籲支持者團結拉票，將對市政成果的肯定化為選票，讓基隆各項建設持續向前。
謝國樑感謝周榆修到基隆相挺，指藍白合作有共同的目標，就是讓市民過更好的生活。面對交通、育兒與城市發展等課題，需要匯聚不同專業與力量，只要是對基隆有幫助的政策，都願意攜手推動，讓跨黨派合作成為推進建設的助力。
從行人友善、騎樓整平到室內兒童樂園，謝國樑說，市政工作都與市民日常生活緊密相連，這幾年一步一步完成的建設，來自市府團隊的努力，也有賴各界支持。未來還有許多工作要接續完成，將持續以務實的態度推動市政，回應市民對基隆的期待。
對於最後階段的選戰，謝國樑呼籲支持者，除了自己出門投票，也請大家主動向親友介紹基隆這幾年的改變，爭取更多認同。藍白攜手、共同努力，把支持的力量凝聚起來，投票日支持3號謝國樑，延續有感建設，讓基隆穩健向前。
周榆修說，謝國樑主政四年，不管是在社福，在交通，在親子等方方面面，都展現了優異的政績。期待透過國民黨與民眾黨在基隆的合作，做為一個示範區。他也公開再一次宣示，堅定支持謝國樑，希望整個台灣的在野力量，從台灣頭基隆，從謝國樑開始一路領先。
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