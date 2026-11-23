九合一大選投票日剩最後5天，國民黨提名的新北市議員候選人鄭丞宏近期勤走五泰林大街小巷向市民拜票爭取支持。鄭丞宏主張打通交通、全齡照護與宜居環境等三大核心政見，引入企業管理與數據治理思維，針對五泰林三區的發展痛點對症下藥。

前五股鄉長鄭漢騰之子、現任新北市政府市政顧問，此次投入新北市第二選區市議員選戰的鄭丞宏回憶，從小家裡總有鄉親上門求助，父親常叮囑：「人家來找你，是因為遇到無法解決的事，不能擺架子，能幫的一定要幫到底。」甚至曾見過父親半夜出門處理排水問題、耐心調解鄰里糾紛。

鄭丞宏說，從那時就明白服務不是冷冰冰的政績數字，而是鄉親臉上的安心笑容。隨著時代變遷，民眾對公共事務的期待已轉向法規專業與系統性解決能力，「父親給了我寶貴的價值觀，而我要用這一代的眼界與方法，迎接新時代的挑戰。」

鄭丞宏分析，五股、泰山、林口雖同屬緊密生活圈，但發展脈絡截然不同，必須因地制宜，林口屬於高成長型新興市鎮，年輕家庭最迫切需要托育資源、學校總量管制鬆綁及聯外交通改善。泰山正處於塭仔圳重劃案推進的轉型關鍵期，亟需解決市容更新與公共設施配置問題。而五股隨著洲子洋重劃區發展，面臨傳統產業轉型與基礎設施不足的雙重挑戰。

鄭丞宏指出，他推出三大核心政見─打通交通、全齡照護與宜居環境，交通方面全力督促五泰輕軌進度，實現輕軌與捷運路網無縫接駁，並導入智慧交通系統、加密客運班次。

全齡照顧方面主張提高公托與非營利幼兒園比例、提前規劃學校擴建，減輕年輕父母負擔；推動一里一日照計畫，落實長輩在地安養。強化青年與心理健康支持系統。另外推動永續環境與水岸宜居，結合泰山塭仔圳開發契機，爭取增設大型綠地與運動設施，並引進韌性城市工法改善區域排水，打造兼具水岸景觀與現代機能的生活空間。

鄭丞宏表示，希望成為連結傳統人情味與現代治理的世代橋梁，在市議會為五股、泰山、林口發聲，陪伴家鄉走過關鍵轉型期。