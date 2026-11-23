國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩上周五深夜質疑司法介選，在新竹地檢署前靜坐抗議多日，今晨因心率過低，被緊急送醫治療和觀察。國民黨主席鄭麗文今下午赴醫院探視，並表示，但願徐欣瑩與支持者都能為新竹縣的未來而珍重，國民黨對案情真相的要求不會妥協，也會以打斷筋骨顛倒勇、愈挫愈勇的精神繼續奮戰。

鄭麗文表示，今下午三點半赴醫院探望徐欣瑩時，發現她還在絕食，且心跳仍只有五十下左右，非常驚訝。由於醫師表示持續絕食已影響欣瑩生理運作，鄭麗文表達，希望徐欣瑩配合醫囑完成所有該做的檢查，在醫生同意後才能出院，也希望徐結束絕食，但直到她離開醫院，徐仍在絕食中。

鄭麗文說，徐欣瑩平日有跑步運動，身強體壯，在絕食三天後，她出現脫水、頭昏、胸悶等症狀，她以為是絕食與天氣變化的正常現象，不以為意，直到議員杜文中聯絡醫療團隊，現場醫護人員發現她心跳降到只有四十多下，才將她強制送醫。即使進醫院，徐欣瑩仍堅持只吊點滴，不願進食。看她意志如此堅定，實在非常心疼。

鄭麗文說，除了感謝醫師及護理師的悉心照護，也提醒徐欣瑩，這場選戰還有最後一哩路需要靠她完成，她必須為了新竹的未來而好好保重身體。在徐欣瑩住院的同時，新竹縣黨部主委、前縣長楊文科與競選團隊仍馬不停蹄四處奔走，輔選工作一刻不停，向他們致上最大的謝意。

同時，鄭麗文也說，在新竹地檢署前靜坐抗議的群眾，隨時可能有遭警察驅離的風險，希望他們能停止靜坐，化悲憤為力量，到全縣幫徐欣瑩多多拉票。國民黨對案情真相的要求不會妥協，也會以打斷筋骨顛倒勇、愈挫愈勇的精神繼續奮戰。