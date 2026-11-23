九合一選戰倒數，萊爾校長原班團隊今推出續作「三流魔法學院」影片，狂酸民進黨砸大把資源打造洋流，從北到南，以為喊得夠大聲就能吞沒整個台灣，以為出征夠兇，民眾就不敢發聲，等越來越多人站出來，才發現洋流只剩三流。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐指出，本來團隊想拍一部奇幻片，劇本寫著寫著才發現，是紀錄片。民進黨台北市長候選人沈伯洋為了選舉講很久，句句都是「陪伴」，就是沒有解方。當綠營把一個學生拉肚子講成「集體食物中毒」，把清除病樹講成「亂砍樹」，他一個一個跟上去當幫兇；公館圓環拆完事故少了一半，他還在唱衰。「說好的陪伴，原來是拿謠言陪伴認真做事的公務員。」

韋淳祐指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧出身政治家族，爸爸當行政院長、自己當立委的時候，妹妹的公司拿到公股近 4500萬元的投資，竟然不用利益迴避。聽到她還敢說妹妹是靠專業發光發熱，抬頭只見到她砸錢蓋的看板。看板上那張笑臉，看在一般年輕人眼裡只有諷刺。

韋淳祐表示，賴清德總統明明自己誇過桃園市長張善政是人才，卻派民進黨候選人黃世杰來把桃園嫌得一文不值。讓台灣人發現這個政黨只有利益，毫無是非，「這就是民進黨這次選舉的樣子，」砸大把資源打造洋流，從北到南，以為喊得夠大聲就能吞沒整個台灣，以為出征夠兇，民眾就不敢發聲。「受夠了，民進黨。11/28出來投票。」