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「看穿洋流幻象」柯文哲送金剛經、親筆信曝光 蔣萬安收到露驚喜表情
選戰倒數五天，台北市長蔣萬安日前與民眾黨創黨主席柯文哲合體，柯談及台北市長選情表示沈伯洋「洋流」只是幻象，可以送蔣萬安「金剛經」，柯文哲將金剛經及手寫的一封信，由民眾黨中正萬華議員候選人吳怡萱今天轉交給蔣萬安。
蔣萬安今天看到卡片，第一時間也露出相當驚喜表情，並且露出大大的O型嘴，看完信之後表示「謝謝柯主席！」
蔣萬安今天一整天與民眾黨議員、議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、許甫、吳怡萱、張志豪、林珍羽車隊掃街，掃街空檔，吳怡萱將柯文哲要送給蔣萬安的一本「金剛經」及親筆寫的卡片，送給蔣萬安。
柯文哲的親筆信提到「洋流，即非洋流，是名洋流。洋流不是洋流，只是名字叫做洋流，所以看穿這個幻象，就不再迷惑了，只要穩扎穩打，就行了。」
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