選戰倒數不到五天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧，今(23)日來到汐止、金山與萬里，與新北市議員候選人張錦豪以及蔡美華合體車隊掃街，沿途民眾反應熱烈，讓車隊一度延遲出發，不過支持者熱情不減，搶著拍照高喊凍蒜，選戰最後關鍵時刻聯合大車掃，爭取更多認同。

搶攻汐止選票，車隊先在汐止火車站旁集結，吸引好多民眾拿著旗幟、飄帶來支持，候選人一下車就受到支持者熱烈歡迎，搶著拍照、要簽名，選戰倒數不到五天，新北市議員候選人張錦豪、蔡美華，與民進黨新北市長候選人蘇巧慧，合體展開車隊掃街，車隊稍早先從金山、萬里出發後轉往汐止，沿街走訪大大小小的巷道，都能感受到強烈且熱情的氛圍。

新北市議員候選人張錦豪表示，選前倒數不到五天，今天跟蘇巧慧一起在汐止做一個車掃，剛剛是從金山、萬里過來，過程中感受很深，就是這一次，蘇巧慧未來市長很有希望，錦豪這一次三號，另外一位蔡美華六號，今天的車掃感受到很強烈的氣氛，民進黨這一次很有可能就是全壘打，沿街大大小小的巷道，感受特別強烈的當選的氛圍，所以，也要拜託大家11月28日踴躍出來投票，一起出來投票，就會贏。

新北市議員候選人蔡美華提到，選戰倒數五天車掃，是新北隊的大隊長蘇巧慧來到汐止、金山、萬里，剛剛早上已經先從金山、萬里掃過來，接著要從汐止出發，因為剛剛沿路的那個民眾太熱情了，本來是11點15分約在汐止火車站旁，但是因為大家太熱情了，所以就delay了出發的時間，不過沒關係我們會沿路趕上，我想最後的衝刺，帶著滿滿的信心，希望新北隊的隊長蘇巧慧帶領我們小雞，張錦豪、蔡美華一起贏得最後的勝利，也拜託大家、呼籲大家11月28日一定要出來投票。

選前五天，民進黨新北隊大隊長來到汐止展開大車掃，從大同路到社后地區，再轉樟樹一、二路，持續深入巷弄拜票，經過的地方都受到支持群眾歡迎，而市長候選人及議員候選人也在車上揮手致意，賣力催票，不論是年底市長，或是議員選戰，都希望能夠獲得選民手中寶貴的一票。