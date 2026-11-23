針對九合一選後是否面臨泡沫化危機，民眾黨創黨主席柯文哲今天說，要看選舉結果，民眾黨這次在很多地方都只提名1席議員，但從0到1最困難；現階段會先鞏固基本盤，讓支持度確實反映在議員席次上。

台灣民眾黨今天召開「微光成炬．全台應援－螢火蟲行動」記者會，媒體詢問，民眾黨是否擔心九合一選後面臨泡沫化的危機。

柯文哲表示，要看這次選舉結果，台灣22縣市，議員席次共919席，民眾黨目前只有14席議員，民眾黨要先求有，這次在高雄、花蓮等只有提名1席議員；但第1席要先突破，從0到1最困難，先確定會選上，才有下一步的可能，因此民眾黨現階段應先鞏固基本盤，讓支持度確實反映在議員席次上。

民眾黨主席黃國昌則說，民眾黨各地議員候選人選情都告急，請大家集中選票支持民眾黨的候選人，這是最重要的事情。

此外，柯文哲今天接受「千秋萬事」廣播專訪，談及日前他與國民黨台北市長蔣萬安同台造勢一事，柯文哲表示，當天是民眾黨造勢活動，蔣萬安前往捧場，他身為半個主人若刻意躲起來，反而會被越描越黑，所以就「順其自然」，且活動地點辦在台北市政府前，是蔣萬安的地盤，怎麼可能不讓他來。