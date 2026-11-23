年底選戰倒數五天，台北市長蔣萬安今與民眾黨議員黃瀞瑩車掃，有支持者太熱情邊騎車邊揮手，導致追撞前面汽車，儘管蔣已受訪還原狀況，也關心傷者及後續，傷者初步檢查無大礙。但社群卻不斷有謠言稱蔣萬安不關心「孕婦」蹲著發呆；還有醫師羅浚晅在社群發文質疑蔣萬安「直接先檢討孕婦？」

國民黨北市議員游淑慧第一時間也到羅浚晅貼文底下留言說，「誒...，其實她不是孕婦，另外『下次騎車要注意安全』這一句，不是蔣萬安講的，聽聲音也知道，並稱醫生是受人信任跟尊重的職業。」

北市府發言人魏汶萱也在社群貼文三點澄清，「下次騎車注意安全」不是市長說的（聽聲音就可以明確聽出）；還有強調傷者非孕婦、已經協助送醫，後續一定會持續關心；並提到希望醫生發文可以秉持事實，不要未經查證就造謠。

在現場的黃瀞瑩受訪表示，今天都有直播畫面，大家也都很清楚事情發生的經過，第一時間都有立刻停車、下車關心傷者，後續也有到醫院慰問，經過檢察官查，目前也都平安出院，選舉這種抹黑、造謠真的不需要。

對於蔣萬安「不關心孕婦」的謠言，黃說，這是完全扭曲事實，也都是在編故事的造謠，痛批真的很沒有人性，希望外界了解事實，不要再對傷者做第二次傷害。

國民黨議員詹為元也說，民進黨現在選舉選到後期，不斷抹黑、烏賊戰術持續要將蔣萬安鬥臭、鬥黑。很多明明都有事實根據、也都有直播影片，但卻用截圖斷章取義，去抹黑蔣萬安不關心傷者、或嘲笑傷者。尤其明明知道事實卻刻意造謠，目的就是為了讓沈伯洋勝選，不擇手段。

詹為元也批評，民進黨用這種惡質的選舉風氣，在這一次台北市選舉很常看到，這並不是台灣民眾、台北市民所希望看到，也希望沈伯洋陣營針對自己的網軍側翼或名嘴，都要本於事實去克制，不能任由製造謠言，沈伯洋當「濫好人」製造兩面手法的人設。