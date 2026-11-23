民眾黨國家治理學院主任翟本喬今上節目再揭民進黨基隆市長候選人童子瑋論文涉嫌抄襲案，指有三大破綻，21筆數據計算不符、研究結論顛倒等。基隆市長謝國樑競選總部今天再轟童子瑋論文，質疑童究竟有沒有看懂自己的論文？如果連最基本的研究數據都算不清楚，要如何讓市民相信他提出的政策經得起專業檢驗？童子瑋回應，不要政治干預學校，反問「謝國樑的論文用同一套標準，比例有多少？」

翟本喬今上資深媒體人黃揚明「嗆新聞」指出，公開逐頁比對童子瑋與同門學長的碩士論文，不僅發現中英文摘要、文獻探討及研究方法出現大篇幅文字重合，連研究數據都疑似出現嚴重錯誤，更發現論文多處分析結果與結論相互矛盾。

謝國樑競選辦公室質疑，童子瑋究竟有沒有看懂自己的論文？如果連最基本的研究數據都算不清楚，要如何讓市民相信他提出的政策經得起專業檢驗？

謝國樑競辦說，童子瑋的論文爭議雖已進入海洋大學調查程序，但面對翟本喬提出的具體疑點，童子瑋仍有責任向社會公開說明，不能將「尊重學校調查」當成迴避問題的藉口。28筆研究數據中有21筆遭質疑計算不符，研究結論更出現前後矛盾，這些問題都應該由童子瑋親自交代清楚。政治人物的誠信必須經得起檢驗，市長候選人的專業能力更不容含糊，童子瑋應正面回應各項質疑，給基隆市民一個負責任的交代。

童子瑋今天下午車掃時回應說，既然海大已受理他們的檢舉，就交由學術單位專業的認定，不要再 政治干預學術，不要誤導民眾的視聽，也不要持續抹黑、指責別人，童子瑋反問，「可以看看謝國樑的論文用同一套標準，比例有多少？」

童子瑋表示，學校有專業的判斷，不是誰說什麼就代表什麼，請尊重學校，尊重學校。