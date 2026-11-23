台北市長蔣萬安積極搶攻民眾黨選票，明天將與自家國民黨小雞展開車掃，加上先前同黨議員秦慧珠紛擾，同台備受關注。親民黨主席宋楚瑜今陪同台北市議會、國民黨台北市黨部主委戴錫欽赴松山慈惠堂參拜，宋受訪時表示，祝福秦慧珠能夠順利有志竟成，笑說「對不起戴錫欽，選區不是只有選你一個人。」

秦慧珠過去曾代表親民黨擔任立委，宋楚瑜也分享，父親協助3萬多名軍民從越南富國島接回台灣安置的過往，秦慧珠的爸爸就是當時的軍民，而秦慧珠也奮發向上，所以要加以祝福能夠順利有志竟成。「對不起戴錫欽，選區不是只有選你一個人，相信她（秦慧珠）也有機會。」一旁的戴錫欽說沒錯。

身兼國民黨部主委的戴錫欽被問到近期母雞蔣萬安站台民眾黨、車隊掃街等。戴錫欽說，選舉到最後一個禮拜，明天就會替國民黨籍33位議員展開車掃，由於議員為多席次，所以兄弟登山各自努力，一定發揮最大團結力量，把席次最大化。

戴錫欽說，其實之前大家說明過，由於選情緊繃，在台中市長盧秀燕接任競選總部主委時，就曾拜會國民黨、民眾黨市議會黨團，當時說明大局為重，希望順利連任。 至於藍白最大競合的松山信義、中正萬華選區，候選人紛紛喊告急等，他說，在不違反選罷法規定，都希望透過各自努力。

另外，媒體問到，由於這幾天車隊掃街，蔣萬安車隊造成交通壅塞、今上午更有無駕照騎機車且三貼的支持者發生車禍，會如何控管人潮。戴錫欽說，確實民眾太過熱情造成狀況多，希望所有支持者在注意安全前提，表達支持，一定確保安全無虞下進行。