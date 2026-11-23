民眾黨秘書長周榆修今天下午到基隆，陪基隆市長候選人謝國樑以車隊掃街。周說，他要公開再一次宣示，我們（民眾黨）堅定支持謝國樑，希望在謝國樑身上，看到整個在野的力量，從基隆開始一路領先。

謝國樑和周榆修今天下午3時，在設在國民黨基隆市黨部的競選總部會合，共乘競選車輛掃街。

謝國樑說，今天不算的話，還有四天就要投票了，越來越進入選舉關鍵時刻。他非常榮幸邀請到周瑜修加持，透過車掃凝聚人氣，27日也會邀請民眾黨主席黃國昌來基隆，幫他在最後的關頭繼續衝刺。

謝國樑指出，副市長邱佩琳以民眾黨員的身分，加入基隆市政府團隊以來，大家密切合作，包括公私協力候車亭，一手是由邱佩琳打造，所有市政決策跟執行，邱佩琳也功不可沒，這都要感謝民眾黨借將，以及整個團隊共同攜手合作。

提到藍白合，謝國樑說，他一直用「合一」的概念，形容基隆國民黨跟民眾黨的合作，也用合一的概念推動市府內的公務團結及執行，效果一直都非常的好。

謝國樑表示，雖然是兩個政黨，是兩股不同的力量，但是我們合而為一，大家齊心協力為基隆市民打拚，也才有今天看到的「謝國樑12建設」。懇請大家繼續支持這樣子的組合，讓國民黨跟民眾黨的團隊，在基隆持續努力的服務市民。

周榆修說，謝國樑主政四年，基隆變得不一樣了，為了基隆的下一代，基隆有愛，謝國樑不管是在社福，在交通，在親子等方方面面，都展現了優異的政績。

周榆修表示，期待透過國民黨與民眾黨在基隆的合作，做為一個示範區，讓整個台灣的在野力量，從台灣頭基隆，從謝國樑身上開始，一路領先。選戰最後關頭，民眾黨在基隆市除四位市議員候選人，他也要公開再一次宣示，堅定支持謝國樑，希望在謝國樑身上，真的看到整個在野的力量，從基隆開始一路領先。

民眾黨秘書長周榆修（左）今陪基隆市長候選人謝國樑（右）掃街，周說，他要公開再一次宣示，民眾黨堅定支持謝國樑。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長候選人謝國樑（前右）今由民眾黨秘書長周榆修（前左）陪同，從競選總部出發以車隊掃街。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長候選人謝國樑（前右）今由民眾黨秘書長周榆修（前左）陪同以車隊掃街，謝說，懇請市民讓國民黨跟民眾黨的團隊，在基隆持續服務市民。記者邱瑞杰／攝影