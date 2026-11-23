前總統蔡英文全台大車首站從基隆出發，今天下午3時與民進黨基隆市候選人童子瑋合體，從暖暖安德宮參拜後出發，到暖暖福興宮，約半小時車掃，沿途民眾夾道歡迎，鞭炮聲不絕於耳，人氣很旺。小英總統所到之處，民眾相當熱情高喊「小英我愛你」、「童子瑋凍蒜」。小英手比1號請大家支持童子瑋當選市長。

蔡英文連二天到基隆輔選，童子瑋說，昨晚基隆「洋流童行」造勢晚會，賴清德總統和前總統蔡英文等都到場，他非常的感動，尤其沒有動員，連一輛遊覽車都沒有，民眾大家都自己來，集結過程他就差點掉眼淚，但不好意思跟大家講，怕大家說他是愛哭鬼。

童子瑋表示，昨天真的是真情流露，從前市長林右昌的發言，細數他8年來的政績，讓基隆人有光榮感，到台北市長候選人沈伯洋說願意配合基隆市交通的改革，到蔡英文拜託「投給蔡英文一票就投給童子瑋一票」，最後賴清德總統訴家鄉的感情，對基隆的感情，這一切都非常的感恩，到今天為止都非常的震憾，他會繼續努力，不會辜負這麼多人對基隆改變的期待。

至於北北基桃四位民進黨市長候選人有開了一個群組溝通，童子瑋說，這段期期間都有同台的機會，有一些溝通的管道會更快速，北北基桃是共同生活圈，不是只有在颱風天，可以更快速解決立即性的交通等問題，北北基桃共同生活圈是很好的溝通平台，尤其針對交通問題來溝通。

媒體詢問洋流外溢新北、基隆、新竹、台中等全台各地，童子瑋說，沈伯洋昨天有說，洋流不是外溢，而是每個地方都有洋流。童子瑋說，他希望洋流的熱情，可以延續下去到投票結束，大家一起改變基隆。

蔡英文全台車掃首站基隆出發與童子瑋合體，民眾夾道歡呼，爭相握手人氣旺。記者游明煌／攝影