行政院長卓榮泰昨稱台北市長蔣萬安造謠光電板，並說「台北市政府養一隻烏賊，在那邊吐黑煙」，蔣萬安今天也在臉書反擊，並且公布這些縣市響應台灣好水聯盟，包括藍白縣市長候選人都共同響應連署「好水公約」，蔣說「不分黨派，攜手守護乾淨水源！」

蔣萬安今天在臉書表示，前兩天，他發起成立「台灣好水聯盟」，邀請全台各縣市首長及縣市長候選人，共同捍衛全民用水安全！感謝基隆市謝國樑、新北市李四川、桃園市張善政、宜蘭縣吳宗憲、新竹市高虹安、新竹縣徐欣瑩、苗栗縣鍾東錦、台中市江啟臣、彰化縣魏平政、南投縣許淑華、雲林縣張嘉郡、嘉義縣吳品叡、嘉義市張啓楷、台南市謝龍介、高雄市柯志恩、屏東縣蘇清泉、花蓮縣游淑貞、台東縣吳秀華、金門縣陳玉珍、連江縣王忠銘、澎湖縣陳振中，共同響應連署「好水公約」。

「守護乾淨水源，讓人民喝得安心，是政府最重要的責任！」蔣說，他們將堅守兩大主張，並持續推動落實：

一、供應民生、灌溉及民生備援用水的水庫，禁止設置水面型光電設施；二、立即拆除已設置於民生及灌溉用水水庫的水面型光電板。

蔣也提到，守護每一座水庫，就是守護家家戶戶的日常、農民的生計，以及下一代安心用水的權利。也邀請更多好朋友一起站出來，共同守護乾淨水源！