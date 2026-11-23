選前黃金周，立委王鴻薇日前到訪國民黨竹北市長候選人吳旭智競選總部，並錄製影片推薦。她肯定吳旭智是非常優秀的人才，強調他的學經歷背景「最適合我們竹北市」，呼籲市民在最後關鍵時刻集中選票，支持1號吳旭智。

吳旭智表示，感謝王鴻薇委員的肯定。竹北有許多投入科技產業、每天努力打拚的市民，城市治理也應跟上大家的生活需求。他擁有資訊博士與工程師背景，八年來投入地方服務，更深刻體會到，科技專業的價值，在於能不能解決市民每天遇到的問題，讓通勤、育兒、洽公與長者生活更便利。

「市民在工作上用科技改變世界，回到竹北，也應該享有科技帶來的便利。」吳旭智表示，未來將推動「AI市民小秘書」，整合交通、活動、補助及公共設施資訊，讓市民透過日常語言查詢所需服務，例如親子活動、福利申請等，減少搜尋與詢問時間。

市政效率方面，吳旭智主張分階段將AI導入公所行政，協助整理法規、查找資料及處理重複性作業，並整合跨單位資訊，加快道路、人行道及公共設施問題的處理與追蹤，同時落實個資保護及人工審核。

吳旭智強調，科技應讓不同年齡層都能參與，未來將推動「竹北未來學院」，依需求規畫長者手機應用、詐騙辨識及親子AI素養等課程，讓科技融入家庭生活。

此外，他將爭取串聯國家級AI資源、在地產業及學研團隊，以交通、行政服務及公共設施管理為題推動應用實證，並訂定明確目標，檢視服務效率與成果，讓公共預算發揮效益。

王鴻薇也在影片中關注能源政策，指出竹北與竹科產業發展需要穩定電力，呼籲民眾11月28日支持吳旭智，並在核電公投投下同意票。吳旭智表示，能源政策應以科學、安全及穩定供電為基礎，兼顧產業需求與減碳目標。

吳旭智表示，王鴻薇的推薦是鼓勵也是責任，未來希望將科技專業與地方服務經驗帶進市公所，「把複雜留給城市，把便利還給市民」，讓竹北科技實力轉化為生活品質，選前也將持續走入鄰里，爭取市民認同。