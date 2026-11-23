有別於藍綠兩大黨積極籌辦選前之夜，民眾黨確定不會這次選舉不舉辦大型造勢活動。民眾黨主席黃國昌今天宣布發起「微光成炬全台應援-螢火蟲行動」，號召全國支持者用實際行動拉票、催票，並將這次選舉記錄下來的感動瞬間提供給民眾黨，在選前之夜透過「民眾之聲」YouTube頻道呈現。

民眾黨今天舉行「微光成炬全台應援-螢火蟲行動」記者會，黃國昌致詞時表示，選戰進入倒數5天，主要政黨將在選前之夜舉行大型造勢活動，民眾黨要號召支持者響應「螢火蟲行動」，反映民眾黨義無反顧拚到底的精神，「我們沒有財力但有體力，我們沒有樁腳但有雙腳。」

黃國昌指出，民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」將從11月27日晚間6時開始選前之夜直播，同時將在竹北市長候選人邱臣遠競選總部集結，選前之夜的直播分成兩個時段，希望讓大家看到各地志工與支持者催票助選的畫面。

民眾黨前主席柯文哲表示，「沒有樁腳只能靠雙腳，沒有財力只能靠體力，沒有助理只能自理，沒有傳統媒體只能靠自媒體跟直播主」，相較兩大黨能夠大量購買媒體時段，民眾黨資源有限也競爭不過別人，因此決定透過網路及全民參與的方式，記錄這半年多來全國候選人、志工與支持者共同走過的選戰歷程。

柯文哲也喊話，希望大家拿起手機或相機，拍下這段時間在街頭看見的感動瞬間，不論是候選人背著燈箱、氣球沿街拜票，或者是志工在路口舉牌與民眾揮手，「歡迎大家發揮創意拍下來」，讓每一份默默付出的努力，都有機會透過選前之夜直播被更多人看見。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡說明，「微光成炬」全國徵件自即日起至11月26日上午10時截止，透過指定QR Code上傳照片或30秒內的短影音，照片以清晰橫式影像為主，並且附上拍攝地點、圖說、支持對象及投稿者姓名，影片則以橫式拍攝為原則，同時歡迎加入旁白或加油打氣的話語。

媒體詢問，民眾黨是否將會參加國民黨候選人選前之夜活動，柯文哲受訪時表示，民眾黨還是會以自家候選人為優先，「我不可能同時出現在5、6個地方」，其實選前之夜直播就是一個變通的辦法，當天預計會以嘉義市長、竹北市長及花蓮市長為主。

黃國昌也說，民眾黨會以自家候選人為主，當天柯文哲會從嘉義出發，自己則會從花蓮出發，「最後晚上到竹北，我們共同集結」，過去包括國民黨台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人李四川、高雄市長候選人柯志恩都有提出很多邀約，「但是我們不可能同時出現在兩個地方，最後還是會以自己的候選人為主。」