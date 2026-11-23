高雄市議員候選人鍾炳光在美濃區一棟大樓發送的文宣不翼而飛，調閱監視器發現是民進黨對手林慧欣將信箱內的文宣收走並丟棄，前往警局控告竊盜及違反選罷法。林慧欣反駁，她本身是大樓住戶，幫住家大樓整理環境，沒有丟棄文宣，自己被攻擊、欺負。

大旗山選區議員五搶三，國民黨提名李振豪、林義迪，民進黨提名林慧欣、林富寶，另有退休區長鍾炳光以無黨籍身分參選。

鍾炳光指控，21日下午他與團隊前往美濃鬧區一棟大樓發文宣，30份夾在信箱的文宣後來消失不見，報警調閱監視器畫面，赫然發現竟是對手林慧欣把文宣全部拿去丟棄；老師出身的人竟然會有這樣的舉動，令他相當震驚。

鍾炳光說，影片內容清楚記錄過程，但警方未能提供團隊留下佐證，但他認為林慧欣此舉已經涉及竊盜、毀損及選罷法，所以選擇報警處理，他也呼籲林慧欣應該出面說明清楚，選舉應該是君子之爭，候選人的人品不容忽視。

針對對手指控內容，林慧欣回應，她就住在這棟大樓裡面，大樓住戶非常注重隱私和環境整潔，對方陣營人員沒有經過管委會同意，就進入大樓放置文宣，她因發現文宣擺放雜亂，就整理環境，把文宣整齊放在信箱上，沒有丟掉，更沒有破壞。

林慧欣質疑，未經管委會同意私自進入私人領域在先，轉頭還要告住戶，這樣合理嗎？不比政見、不比服務，而是用司法程序對一個年輕女生施壓，相信鄉親心中自有一把尺。