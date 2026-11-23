親民黨主席宋楚瑜今陪同國民黨籍台北市議長戴錫欽赴松山奉天宮、慈惠堂參拜。宋楚瑜受訪時，數度被問到是否支持台北市長蔣萬安？他僅說加油。媒體追問是否支持民進黨台北市長候選人沈伯洋？宋楚瑜表示，每個人都有公平參政機會，任何參選的人都要有公平機會，不受到歧視，且政見和說法不會被人扭曲。

宋楚瑜說，上禮拜蔣萬安來看他時，是和台中市長盧秀燕一起，他開宗明義說自己跟台北市有深厚淵源，看到北市慢慢改變，也希望首長持續加油，把台北市真正建設成首都格局大城市。同時他也分享從政經驗，就是好好運用資源、好好運用人才，把都市建設成現代化都市。

他說，蔣萬安也很誠懇地說大展鴻圖，持續在台北市將過去希望做的事情完成。所以今天替兩位加油，一位是蔣萬安，希望達成心願，二位是戴錫欽，希望持續在議會裡面，不要以黨派決定發言內容，把人民的小事當成大事來做。

媒體追問，那會替民進黨台北市長候選人沈伯洋加油？宋楚瑜說，台灣之所以珍貴就是民主，每個人都有公平參政機會，任何參選的人都要有公平機會，不受到歧視，且政見和說法不會被人扭曲。他說，今天來替國民黨候選人加油，前幾天也到基隆市替民進黨基隆市長候選人童子瑋站台。

宋楚瑜說，不要忘了2000年選舉，他參選總統時「不要去講不愉快的事情，受到壓力、抹黑的事情，擺在一邊。」但是童子瑋的祖父童永公開替他祝福，所以當然要為其孫子加油，不分黨派，對台灣未來抱有願景，都能當選且勝選、勝任。

媒體再追問，是否支持蔣萬安？宋楚瑜直說，今天如果說到這樣的地方，他表達過了，對蔣萬安市長、戴錫欽高度祝福，希望給參選人公平的機會，讓大家能夠選民前面展現出才華，不是在選舉時候開支票，是要記得當選後一諾千金，說到做到。

此外，宋楚瑜對於近期的水庫裝設太陽能光電板案說，從政不是只有開支票，「選舉的時候說不要光電板，而是要去解決問題，去看看手邊資源，北北基桃要不要整合，資源配合起來，不要每天把政黨利益掛在人民利益之上。」